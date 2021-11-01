Стрелков: Оставьте тщетные надежды на уход США из Украины

01.11.2021 23:09 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Нет никаких оснований рассуждать, будто США готовятся уйти из Украины по примеру Афганистана. Захватившие власть в Киеве американские марионетки прекрасно справляются с задачей по уничтожению русских в междоусобной войне.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На Украине фактически война идёт за существование русского народа, за его территорию, поскольку целью всей этой интернациональной шайки, состоящей из потомков подонков, которые воевали против своего народа во Вторую мировую войну… Там просто всякой сволочи, типа Авакова и так далее, которых советская власть взрастила, империя взрастила, дала им огромные возможности, а они пытаются сейчас застолбить за собой феодальные участки – вот они воюют против русских, против русского языка и культуры. Они хотят, чтобы русских (я не говорю про генетику, я говорю про культуру), осознающих себя русскими, на Украине не было. Они против этого воюют, и ради этого они готовы идти на очень серьёзные действия, и идут, и демонстрируют, и если они победят, они вообще перестанут чего-либо бояться, и не будут стесняться ничего. Вот против них в любом случае надо воевать», – сказал Стрелков.

При этом он скептически высказался в адрес заявлений, что США собираются оставить Украину.

«Я не слышал ни слов Байдена, ни от Конгресса, ни от Сената, никто из них, ни одно американское официальное лицо даже полслова не сказало, что они готовы сдать Украину, – напомнил экс-командир. – Пока США сняли эмбарго на поставки на Украину всех видов оружия, всех. Понимаете? Это что – готовность «сдать»? …Да, наверное, США не будут воевать за Украину. Но сделать всё, чтобы как можно больше русских убили с обеих сторон, они обязательно сделают. Они ушли из Афганистана, потому что им так было выгодно. С Украины им выходить невыгодно», – добавил Стрелков.