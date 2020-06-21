21.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
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Стрелков отругал Малофеева и Решетникова – стравливают патриотов России


Экс-командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков подверг резкой критике своего бывшего шефа – православного олигарха Константина Малофеева, а также его партнера по организации «Двуглавый орел» генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова.

Стрелков в эфире передачи «Русский интерес» заявил, что деятельность Малофеева и Решетникова направлена на стравливание «белых» и «красных» патриотов России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стравливать условных красных с условными белыми патриотами, и в результате мутить воду на этом – это любимое занятие наших политтехнологов. Ни в коем случае нельзя, чтобы русские люди объединились с целью позитивных перемен в настоящем и в будущем.

Поэтому давайте будем спорить о том, хорошо ли лежит Ленин в Мавзолее, или про памятник Колчаку, или про доску Маннергейму. Эти вбросы идут постоянно, и будут дальше вбрасываться.

И чем занимается двуногий орал, это я так называю «Двуглавого орла», может быть, поэтому господин Малофеев очень меня не любит – я называю вещи своими именами. Я считаю, что это настоящее скоморошеское стравливание.

Когда они на своём сайте вывешивают, как кто-то из какого-то их регионального подразделения в каком-то Урюпинске, или где-то там, с каких-то старых сараев содрал таблички то ли Урицкого, то ли Воровского, то ли ещё кого-то из этой серии.

И это должно быть везде. И показывают какой-то старый, заброшенный коровник, разрушенный, там никто не живёт. Это победа? Но зато да, можно стравить красных и белых вокруг этой таблички.

И руководит этим целый генерал-лейтенант Решетников, которого я когда-то уважал. Но человек то ли из ума выжил, то ли деньги, то ли с волками жить по-волчьи выть», – возмутился Стрелков.

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