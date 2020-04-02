Стрелков озвучил мрачный прогноз по ситуации в России и на фронте

02.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия вступает в тревожную полосу событий – экономический кризис, эпидемия, противоречия внутри властных элит. Усугубить ситуацию может военное поражение в Сирии или Донбассе.

Об этом в эфире «РойТВ» заявил бывший командир ополчения во время Русской весны Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-министр обороны ДНР прогнозирует, что ситуация с эпидемией коронавируса и введенным режимом карантина может резко снизить доходы россиян и привести к росту социального напряжения.

По словам Стрелкова, из-за закрытия предприятий в связи с коронавирусом без работы останутся миллионы мигрантов в крупных городах РФ.

«Будет у нас обвал экономики, резкий обвал – не снижение, которое продолжалось все шесть последних лет, а именно обвал. Обвал доходов и, соответственно, резкое обострение социальных нужд. Будет массовое увольнение людей. В том числе, я особенно подчеркну, будет массовое увольнение рабочих мигрантов, которых у нас миллионы в мегаполисах – в каждом мегаполисе, а в Москве тем более, и эти мигранты в условиях блокады, кризиса, карантина, не смогут найти себе пропитание. Соответственно, я полагаю, что именно они будут наиболее социально активны в ближайшее время. Со всеми негативными последствиями для коренного населения», – заявил Стрелков.

Пик общественного напряжения, по его мнению, придется к маю-июню: «В течении месяца-полутора мы прогнозируем резкое обострение социально-экономической, общественной ситуации и полагаем, что к лету население будет вынуждено активно протестовать против того, что происходит».

Военный специалист считает, что на фоне экономических проблем обострятся противоречия внутри групп влияния во власти. Но вся эта тревожная ситуация усугубится до крайней степени, если недруги России попытаются нанести поражения в Сирии и Донбассе.

«Мы имеем почти «идеальный шторм». Экономический, финансовый, политический, поскольку власть разделилась в самой себе… Эпидемиологический, социальный. Но мы не имеем еще одной важной составляющей – мы не имеем широкого социального возмущения, общественного возмущения, которое выльется за пределы интернета, за пределы кухни. Поскольку мы прогнозируем, что оно скоро выльется, то «идеальный шторм» наступит.

И у нас еще осталась военная составляющая. Те две войны, которые Российская Федерация вела, – это две с половиной войны, если считать Ливию, которые Российская Федерация вела, они никуда не делись. Поддерживать их финансово в нынешней ситуации власть, скорее всего, не сможет. Остановить их она не может тоже.

А, тем не менее, ситуация и в Сирии, и на Донбассе крайне напряженная и чревата переходом наших «лепших друзей», у которых у всех тоже свои проблемы, которые они могут решить за счет войны и победы в наступлении. Они могут перейти в наступление, реально.

И, если мы еще потерпим какое-либо унизительное военное поражение – или в Сирии, или на Донбассе, или и там, и там, то мы получим как раз спусковой крючок всеобщего общественного возмущения и отрицания власти всеми».

При этом, Стрелков призвал не поддаваться на радикальные настроения, чтобы не пустить страну по украинскому сценарию: «Не стоит надевать на голову кастрюли, как сделали наши несчастные братья в Киеве, и бежать на площади по первому призыву политических авантюристов. Равно как и не стоит с другой стороны брать палки и идти разгонять тех, у кого хватило ума одеть кастрюли. Действительно, надо соблюдать в определенной степени спокойствие».