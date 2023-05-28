Стрелков: Под Белгородом противник, фактически, добился всего, чего хотел

Российские СМИ напрасно пытались представить как «не имеющий военного значения» рейд украинских террористов в Белгородскую область.

Об этом в видеоблоге заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Операция (украинских террористов в Белгородской области – прим.) носит выраженный отвлекающий характер, характер провокаций. Такая операция может быть проведена неоднократно. Именно с таких операций и должна начаться наступательная кампания ВСУ на текущее лето.

Цель – не продвинуться вглубь РФ, не захватить большое количество населённых пунктов, а отвлечь на эти направления как можно больше ресурсов для их прикрытия.

Удар наносится не с военными целями, а с политическими и пропагандистскими – заставить население страны усомниться в способности наших властей довести войну до победного конца и разгромить украинскую армию.

И противник, фактически, добился всего, чего хотел. Они зашли недалеко – говорят, всего на восемь километров. Они вторглись в несколько населённых пунктов, взяли пограничный терминал, небольшие трофеи, устроили пиар-акцию», – сказал Стрелков.