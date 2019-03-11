Стрелков подтвердил худшие опасения по Белоруссии

11.03.2019, Москва, Максим Карпенко

В окружении Александра Лукашенко существует мощное лобби окончательного разрыва с Россией, которое последовательно занимается взращиванием антироссийски настроенной молодежи.

Об этом на пресс-конференции в Самаре заявил бывший командующий донецким ополчением Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2005-м году, осенью, сразу по завершении последей своей чеченской командировки я был направлен по обмену – там обмен был между их КГБ и нашим ФСБ, и там три недели я был на стажировке, в Минске. За эти три недели я много чего узнал и много, чего увидел, а дальше нужно было только читать и шлифовать полученную информацию.

Уже тогда, в середине «нулевых», в Белоруссии шла литвинская пропаганда, очень серьезная, по центральным телеканалам. Направленность этой пропаганды была очень четко видна, особенно мне как специалисту. Поддержка этой литвинизации со стороны властей также была видна невооруженным глазом. Но, конечно, она поводилась мягко.

Тогдашние белорусские коллеги из тех, кто более-менее готов был общаться, потому что уже тогда со стороны молодежи чувствовалось очень серьезное отчуждение, люди постарше еще думали масштабами единой страны, они в общении говорили, что в окружении Лукашенко существует серьезное литвинское лобби, прозападное, которое занимается идеологией…

Те аккуратно, не торопясь воспитывают молодежь и все общество в сепаратистских от основной России идеях… Упор делался на польскость, на западность, на католичность или униатство и на «кровавый царский режим, который жестоко подавил восстание», – заявил Стрелков.

«Для меня Россия — это не только Российская Федерация. Для меня Россия — это Украина и Белоруссия тоже, поэтому я стараюсь всегда четко обозначать Российскую Федерацию как государство, потому что Российская Федерация не равна, конечно, России, совсем не равна. Россия — это страна, Российская Федерация, к сожалению, государство, которое не имеет право говорить от всей России. Хотя иногда и пытается», — также заявил экс-министр обороны ДНР.