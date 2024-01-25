Стрелков получил 4 года колонии за оскорбление руководства России

Мосгорсуд приговорил сегодня бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) к лишению свободы на 4 года с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того он будет лишен права администрировать интернет-сайты в течение трех лет. Такое наказание вынесено за резко критические, а зачастую оскорбительные комментарии в адрес руководства России, которые позволял себе Стрелков в ходе СВО. Суд счёл это экстремизмом.

Об этом из зала суда сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокурор просил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима. Это практически максимальный срок, предусмотренный статьей 280 УК.

Подсудимый вел себя в суде весело, шутил с конвоем. На приговор отреагировал возгласом «Служу Отечеству!».

Адвокат Стрелкова Александр Молохов намерен обжаловать решение Мосгорсуда.

«Расцениваю суровый приговор патриоту Стрелкову как месть со стороны тех людей во власти, которые спят и видят, чтобы продать Россию «с потрохами»… Стрелков – это сейчас, пожалуй, один из немногих людей, которых хочется защищать, это нравственный камертон, самурай-лоялист, если хотите», – сказал Молохов в интервью «Бриф».

«Надежды на «подержат и выпустят» не сбылись. Считаю, что с учетом заслуг и общественной значимости, Игорю Всеволодовичу могли бы дать условное. Приговор Стрелкову-Гиркину – это первый за время СВО случай осуждение представителя патриотического сообщества по экстремистской статье. Первый, но думаю, что не последний», – пишет в своем тг-канале помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

«Приговор Стрелкову серьезный психологический удар по внушительной части мотивированных патриотов. Поддерживать такое нельзя», – считает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Ему вторит писатель Платон Беседин.

«Логически объяснить это возможно. Морально нет. Считаю приговор несправедливым», – написал он.

Политолог Алексей Пилько отмечает, что «приговор Стрелкову вызывает вопросы в особенности на контрасте с темой Евгения Пригожина, который за вооружённый мятеж даже не попал под судебное разбирательство».

«Что-то подсказывает, что тема Стрелкова ещё получит продолжение. Скорее всего, будет обжалование приговора и новое судебное разбирательство. Вопрос только в том, что будет делать Стрелков после окончания этой истории», – написал Пилько.

Историк Евгений Норин считает, что бывший министр ДНР скоро выйдет по УДО.

«Конечно, Стрелков в принципе не должен сидеть. И конечно, это не «произошла чудовищная ошибка», это так и задумано. Как раз чтобы или до выборов, или до конца СВО, а там УДО. Из всех вариантов, что делать со Стрелковым, выбрали самый сберегающий интеллектуальные усилия. Это глубоко несправедливое решение. Которое, разумеется, читалось еще задолго до приговора», – написал Норин.

Зато приговор поддержал белорусский телеведущий Григорий Азаренок, считающийся любимчиком Александра Лукашенко.

«Не надо в воюющей стране поливать Верховного, сеять панику и вообще базарить не по делу. Для меня единственный критерий в таких ситуациях – отношение к белорусскому президенту. У Игоря Ивановича оно было хамским и очень глупым. Тем не менее, как о православном человеке – надо молиться», – написал Азаренок.

Аналогичную оценку дает и политолог Сергей Марков.

«Стрелков получил 4 года тюрьмы за экстремизм. Конечно, клеймить и оскорблять руководителя страны, которая сражается против агрессии огромной мировой коалиции, – это не патриотизм. Патриот может критиковать ошибки руководства любого уровня. Но патриот не может разнузданно оскорблять руководство страны в сложный для страны момент. Приговор Стрелкову это урок всем: патриотизм это не индульгенция. Не привилегия. Патриотизм это долг каждого человека перед своей страной в настоящем, и прошлом и будущем».

Еще более резко оценивает высказывания Стрелкова публицист Софья Капанина.

«Я когда-то уже писала о Стрелкове, что самая главная его проблема в том, что он — истеричка. И свои панические атаки он непрерывно транслирует в мир, как экспертное ценное мнение. И делает это с позиции, что все вокруг — дебилы, ворье, предатели, а в центре он в сияющих доспехах констатирует, как раз за разом все полностью провалилось. И в целом, пока он окончательно не охренел — его панические атаки никого не волновали. При этом надо помнить, что нашему героическому борцу за свободу за время СВО дважды давали возможность себя проявить непосредственно в деле. Оба раза герою не подошли. То должность, то тон Пригожина, то лыжи не едут, то вдруг война, а он устал. Я верю, что патриотизм у Стрелкова искренний. Ровно такой же искренний, как его истерические припадки, мелочность, тщеславие и жажда власти. То что Стрелков — патриот сомнений не вызывает, как и то, что его комплекс недооцененного гения дорос до готовности жертвовать интересами страны и национальной безопасностью в угоду собственным амбициям. Просто есть моменты, когда вот вы гребете в лодке в шторм — тут п**ар, там г**дон, этому бы ты в рожу плюнул вообще — но сейчас шторм, а в лодке у вас дети, бабы, и если ты прям сейчас начнешь каждому в рожу плевать — утонут все. И вот все гребут, а ты самый умный. Поэтому на тебе по лбу веслом слегка, полежи в трюме. Догребем до берега — разберемся. В сложившейся ситуации 4 года — это гуманно. Вычтут время в СИЗО, получит какое-то УДО, выйдет раньше, я уверена», – рассуждает Капанина.