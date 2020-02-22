Стрелков пообещал расчленение бандеровской Украине

22.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков пообещал, что, в случае возможности, вернётся к вооруженной борьбе с бандеровской Украиной, которая, по его мнению, не имеет права на существование и должна быть расчленена.

Об этом Стрелков сказал в эфире дебатов на канале «Русский интерес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в нынешнем своем русофобском виде с криками «Москаляку на гиляку», которые я лично слышал, пребывая на майдане, не имеет права на существование как государство, – сказал Игорь Стрелков. – В Киеве сидит откровенно русофобский режим, который сознательно противопоставляет Украину России во всех отношениях, сознательно и целенаправленно».

«Революцией я это назвать не могу, это не было революцией, народное недовольство было использовано и канализировано, направлено на отрыв всей так называемой Украины от России, на этническую и культурную чистку русского населения Украины, которая быстро переросла в кровавую физическую чистку», – подчеркнул Стрелков.

«Такая Украина существовать не может и не должна, и, я надеюсь, не будет существовать. И, если мне потребуется, я сделаю ещё больше, чем сделал, чтобы этой Украины не существовало.

Крым на тот момент я рассматривал как первый шаг. За Крымом, чтобы прекратить этот конфликт в корне, должны были последовать следующие шаги, которые привели бы к полному исчезновению нынешнего государства Украина, к его распаду, частичному воссоединению с Россией, частичному, может быть, образованию Новороссии – там могли бы быть варианты. К сожалению, этого не произошло», – добавил экс-министр.