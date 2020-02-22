Стрелков пообещал ввести в Киеве комендантский час

22.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Спичкой, которая подожгла гражданскую войну на Украине, был не поход отряда Игоря Стрелкова в Славянск, а действия боевиков Евромайдана, начавших безнаказанно убивать правоохранителей в Киеве.

Об этом в эфире дебатов на канале «Русский интерес» сказал бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опроверг раскручиваемую на Украине информацию о «российских наемниках», подчеркнув, что 9/10 первой волны ополчения были жителями Донбасса.

Вооруженное сопротивление спровоцировала политика новой марионеточной власти в Киеве, которая планировала окончательную ассимиляцию русского населения, рассчитывая, что оно, как и ранее, покорно примет все новации украинизаторов.

«В войне всегда воюют две стороны. И я воевал за то, что считаю правильным, нужным, отвечающим интересам русского народа, России, и нашего будущего.

А против меня воевали те, кто считает, что Россия не должна существовать, что русский народ должен остаться разделённым, что русскому народу можно навязывать чужой язык, чужую веру, чужие ценности.

И всё это можно насильно навязывать государственными указами. А русский народ сопротивляться не будет, – это же не евреи, в конце концов.

А он, в моём лице, и я ведь там не один был. И 9/10 ополчения Донбасса на тот момент, когда я командовал, составлял местное население. Никто их туда не загонял.

Значит, у них была мотивация взять оружие и рисковать своей жизнью. Учитывая, что я не был способен им платить ни копейки. Значит, у них была мотивация», – сказал он.

Стрелков выразил сожаление, что в 2014 году ему не хватило ресурсов, чтобы занять другие крупные города на Юго-Востоке Украины, однако выразил уверенность, что противостояние еще впереди, в том числе, и в Киеве.

«А спичкой был Майдан на Украине, и люди, которые кричали: «Москаляку на гиляку»… К сожалению, действительно, в Харькове не было меня. И, к сожалению, если бы мне, с теми ресурсами, что у меня были, я бы до Харькова не дошёл. Я дошёл только до Славянска», – сказал он, также добавив, что рано или поздно в Киеве тоже будет введён комендантский час, как в Донецке.