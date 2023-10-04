«Стрелков попутал берега, и случилась трагедия» – военкор Коц

Владимир Гладков .  
04.10.2023 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Украина


Экс-министр обороны ДНР, командир ополчения Донбасса 2014 года Игорь Стрелков вписал себя в Историю, однако решил, что его обделили, и обозлился на весь мир.

Об этом заявил российский военкор Александр Коц на презентации своей книги «500 дней поражений и побед. Хроника СВО глазами военкора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-министр обороны ДНР, командир ополчения Донбасса 2014 года Игорь Стрелков вписал себя в Историю,...

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Военкора спросили, виноват ли Стрелков в сдаче Славянска в 2014 году, и как относиться к его аресту.

«С Игорем Всеволодовичем я знаком задолго до Славянска. Я работал с ним ещё во время Второй чеченской кампании, когда он был опером ФСБ, и опером – очень хорошим. И отзывы в Чечне о нём были очень хорошие. Игорь вписал себя в историю, он в 2014 году повёл за собой людей, люди ему доверяли, люди за ним пошли. И то, что происходило в 2014 году в Славянске, позже в Донецке, это уже история.

А что случилось потом – мне кажется, это надломило Игоря, он почему-то решил, что его подвинули от этой Истории – Большой Истории, с большой буквы, и сделали его к ней непричастным. Но ничто не сможет вырвать его из той Истории», – ответил Коц.

Далее, по его словам, Стрелков попросту «перестал чувствовать берега».

«Что случилось с ним потом – мне не нравится. Он превратился в очень злого человека, обиженного на всех, и человека, который потерял, может быть, чувство меры. Это и стало причиной его ареста, как мне кажется. Потому что всё-таки, выражаясь по-дворовому, нужно чувствовать берега. Это не говорит о том, что ты должен ущемлять себя в каких-то высказываниях, но надо выбирать формы этих высказываний. В этом, наверное, вся трагедия Игоря Всеволодовича», – объяснил военкор.

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