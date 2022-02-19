Стрелков: Пора бить Украину, принуждая к капитуляции

19.02.2022  18:42 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Похоже, что военная операция России по защите Донбасса неизбежна, поэтому нужно, не дожидаясь действий противника, ударить первыми.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Похоже, что военная операция России по защите Донбасса неизбежна, поэтому нужно, не дожидаясь действий...

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«Я не знаю, что решили в Кремле, я, естественно, не знаю, что решили в Генеральном штабе. Я могу судить только по некоторым косвенным признакам.

В данной ситуации единственный нормальный выход с точки зрения военного – это не ждать, пока у тебя половина солдат попадут в госпиталя с дизентерией, а противник за это же время тоже что-то потеряет, но незначительно. А, раз война неизбежна, ударить первым.

А то, что война неизбежна, у меня такое впечатление, что в Кремле, все-таки, поняли. И поняв, все-таки, один шаг назад, прыжок на месте, – все-таки, начали следовать этой логике.

И теперь мы стоим перед ситуацией. Москве ничего не остается делать – либо отвести войска и капитулировать на Донбассе, согласиться молча с тем, что Донбасс будет зачищен, ну и прокатиться дальше к крымской капитуляции, либо принуждать Украину к капитуляции – временной или постоянной, любыми способами», – заявил Стрелков.

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