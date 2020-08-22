22.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика
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Стрелков призвал Лукашенко готовиться к уходу из власти


Протестные акции в Белоруссии невозможно остановить без радикальных политических реформ, конечным итогом которых будет отстранение Александра Лукашенко от должности руководителя государства, а также лишение возможности для членов его семьи занять президентский пост без воли на то белорусского народа.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский интерес» заявил бывший командир ополчения Донбасса, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае, протест, по большому счету, никуда не денется. И даже если его задавят, без политического решения он просто будет развиваться, как говорится, в закрытом состоянии – как скрытая опухоль. Кризис в Белоруссии уже прошел свою терминальную стадию. Лукашенко не может без жестких политических реформ остановить его. Политические реформы предусматривают его уход, иначе всё», – заявил Стрелков.

«Люди спрашивают: «А вот, Виктор Лукашенко? Он же за Россию!». Задали вопрос, и я ответил следующим образом: «Любой Лукашенко сейчас не будет принят белорусами». Всё! Они могут остаться в политике, могут оказывать серьезное влияние, могут через десять лет вернуться к власти при определенном раскладе, когда белорусы нахлебаются. При этом не будет свержения в жестком виде, иначе их просто выдавят полностью навсегда. Но остаться у власти в нынешнем виде они не могут. Эта семья – не может», – подчеркнул экс-командир.

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