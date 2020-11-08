Стрелков «проехался» по Платошкину, «Родине» и Прилепину

08.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Все «новые» политические проекты в России вроде Николая Платошкина, партии «За правду» и реанимированной «Родины» создаются околовластными группировками, каждая из которых строит планы на случай ухода Владимира Путина из власти.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стрелков обратил внимание, что Платошкин долгое время был гостем ток-шоу на центральных ТВ-каналах, то есть, кто-то вкладывался в его раскрутку.

«Они его начали раскручивать, можно обратить внимание, сколько ботов лайкает Платошкина, это притом, что его слушать неинтересно, на самом деле. Его начали таскать на все эти политшоу. Конечно, это проект одного из подразделений «апэшечки», одной из группировок, которая кучкуется вокруг неё. А другая группировка решила: ах, вы так? Тогда мы – так. Давайте-ка мы его сейчас посадим и нейтрализуем. А вы десяточкой – а мы валетом…

Ещё Прилепин создаёт свою партию. Там Охлобыстин рядом трётся, ещё какие-то типы, Казаков там, по-моему, ошивается», – заявил Стрелков.

«И вдруг тут же проходит конференция СДД, на которой Малофеев, Пинчук и Бородай – три головы этого объединения, это точно сурковские, Сурков там собирался быть, но не решался из Абхазии приехать, он боится оттуда нос высовывать…

Они заявляют, что вместе с партией «Родина» идут на выборы, в союзе, то есть, фактически, предвыборное объединение…

У обеих партий так называемых примерно одинаковая программа по отношению к Украине.

Кстати, у Прилепина ещё Стариков – это замечательный союз, Стариков, который выступал категорически против ввода войск на Донбасс: «вы что, хотите третью мировую?» и так далее. Он сейчас обнимается с Прилепиным, который пиарился на том, что типа Донбасс защищал, ну, это нормально?

Это не политики, это проституция… партия проституток и предателей начала бороться с партией предателей и проституток. ППП против ППП…

Идёт борьба за подготовку позиций для борьбы за власть после Путина. И в рамках этих проектов создаются союзы – постоянные или временные, выдвигаются псевдо-новые лица из второго-третьего эшелона, лепятся биографии… в следующем году думские выборы, они все хотят заручиться теплым креслом и статусом», – рассказал бывший командир ополчения.