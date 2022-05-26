Стрелков прогнозирует контрнаступление ВСУ на Херсон при поддержке НАТО

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Новости Украины

Киевское командование пойдёт на перемирие только в случае тяжёлого поражения, и то – в расчете использовать передышку для восстановления своих сил.

Об этом в своём видеоблоге на YouTube-канале заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если РФ начнёт терпеть поражение в войне, то украинские войска пойдут не только на Крым, они пойдут и на Ростов, и на Кубань, и везде – насколько, насколько у них хватит сил и возможностей. Тактические поражения от Украины возможны уже сейчас. Это война, а не сафари, как там говорят некоторые эксперты типа Ростика Ищенко, которые рассказывают, что наши бойцы переводят в компост врага, при этом никаких потерь не несут. Естественно, что в случае поражения российской армии противник будет наступать и на Донбасс, и на Крым, и везде. Не будет никакого перемирия, будет война. Единственное, когда Украина может пойти на перемирие, если ей опять потребуется передышка, то есть, она потерпит новые тяжёлые поражения. Ради передышки они могут пойти на перемирие, чтобы восстановить свои силы», – утверждает Стрелков.

Он добавил, что в середине лета стоит ждать наступления ВСУ на южном направлении.

«Обладая западной техникой, обладая непрерывными поставками с Запада, обладая развединформацией в режиме онлайн, преимуществом в беспилотниках, в радиосвязи – с чего вы думаете, что они будут с нами мириться и выполнять какие-то наши требования? Даже когда наши войска, а до лета этого точно не будет, вытолкают украинские войска с Донбасса, неся при этом потери, и выдохнутся окончательно, Украина войну не прекратит. Я предполагаю, что не позднее середины-конца июня украинские войска начнут переходить в наступление. Наиболее опасным участком я полагаю Херсон и Николаевское направление», – прогнозирует экс-командир.