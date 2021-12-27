Стрелков прогнозирует наступление ВСУ на январь – 170 тысяч войск РФ крайне мало

Новости Украины

США могут отдать Украине команду наступать на республики Донбасса уже в конце января следующего года. При этом, у России на границе с Украиной сосредоточено крайне мало войск.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, того количества военных, которое есть сейчас, не хватит для захвата всей территории Украины.

«Даже если бы это было реально 175 тысяч, для полноценной операции на захват всей Украины это очень мало… Это же надо не просто сломить сопротивление противника, это же надо еще закрепить территорию, поставить гарнизоны, сформировать какую-то линию фронта итоговую и просто разбить врага, а это будет не так легко. На одного воюющего на фронте солдата должно, по-идее, работать 10 человек в тылу. Поваров, водителей, прачек, хлебопеков, «подай-принеси». Допустим, из 170-ти тысяч тыловиков будет тысяч 25, которые реально сражаются. Этого очень мало. Даже если там 30, даже если 50, что невозможно, этого очень мало», – отметил экс-командир ополчения.

При этом, в России, по мнению Стрелкова, отсутствует подготовка к военным действиям.

«Пока Кремль блефует всеми силами, пыжится, говорит, что будет защищать, причем, если вы заметили, риторика воинственная нарастает из месяца в месяц, из недели в неделю, а в последнее время изо дня в день. Естественно, Байден же сказал четыре недели. А четыре недели – это 20-е числа января. Вот, он сказал это меньше недели назад, что у его администрации есть четыре недели, чтобы остановить агрессию России. То есть, высока вероятность, что через четыре недели скажут: «Фас» и в атаку укры пойдут… Я не вижу подготовки страны к войне от слова вообще. Поэтому, будут ли защищать в Кремле Донбасс или не будут, я не знаю», – рассуждает Стрелков.