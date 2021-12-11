Стрелков прокомментировал будущее «украинской Кубани»

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Новости Украины

Украина будет разорвана на куски после выполнения отведённой ей Западом антироссийской роли.

Об этом в эфире YouTube-канала «Рой-ТВ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина нужна для того, чтобы она сломалась об РФ, нанеся ей неприемлемый ущерб. А после того, как она будет использована таким образом, ту же Украину разграбят и поделят. Собственно, её и сейчас грабят, а тогда просто вытрут об неё ноги и выкинут. Естественно, Украина – расходный материал», – сказал Стрелков.

Он назвал утопией проект «Великой Украины», включающей регионы РФ вроде Кубани или Ставропольского края. Западу хочет раздробить Россию, и никакое большое славянское государство с центром в Киеве англосаксам тоже не нужно.

«Когда на Украине некоторые ультранационалисты с промытыми или пробитыми мозгами рассуждают, что они «восстановят Украину от Львова до Астрахани», условно говоря, Ставрополье и Кубань, типа, «наши украинские земли», они либо просто лгут, либо не понимают реалий. А реалии таковы: ничего Украина не получит, даже если окажется в стане победителей в будущей войне. Всё отберут у неё. Что-то отдадут туркам, чтобы не выпендривались, что-то отдадут ещё кому-то, создадут кучу независимых «блох» на Северном Кавказе, из того же Ставрополья нарежут, ничего не достанется Украине. Более того, саму Украину, как только она будет использована, тут же раздерибанят, разорвут, потому что в глазах Запада украинцев нет, есть русские, и всё. А русских Западу не жалко не было никогда, и сейчас тем более», – добавил Стрелков.

Он подчеркнул, что смысл существования Украины для Запада – создавать условия, где русские убивают русских.

«После того, как она будет разграблена, в Европу будет вывезено население. Арабы работать не будут, кто-то же должен мыть унитазы и в Париже, и в Польше. Почему бы это не сделать работящим украинцам? Белым, которые легко ассимилируются, как и любые остальные русские, к сожалению. Чернозём можно вывозить, лес в Карпатах, по-моему, уже весь вырубили, ещё можно много металлолома со старых советских предприятий собрать. Ничего восстанавливать не будут, уровень жизни восстанавливать не будут», – рассказал бывший командир ополчения.

По его словам, максимум, на что могла бы рассчитывать Украина – это уровень жизни прибалтийских стран, но территория бывшей УССР слишком велика для этого.