Стрелков рассказал, что бы он сделал на месте ВСУ

10.06.2022  18:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Пока Русские силы наступали и разбивали укрепрайоны вооружённых формирований Украины на Донбассе, противник экономил свои резервы, чтобы сейчас перейти к тактике борьбы за каждый метр.

Об этом во время встречи с соратниками в Москве заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Русские силы наступали и разбивали укрепрайоны вооружённых формирований Украины на Донбассе, противник экономил...

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«Я прогнозирую, что уже в середине июня, буквально через неделю-две начнётся сражение за инициативу, на военном языке – это кто будет наступать, кто будет обороняться, кто будет давить, кто будет атаковать. До этого атаковали наши, разбили на Донбассе укрепрайоны противника. Естественно, что противник экономил свои резервы, он не дрался за каждый метр. А вот сейчас они пытаются драться за каждый метр», – рассуждает Стрелков.

В то же время, по его глубокому убеждению, Русским войскам необходимо особое внимание обратить на Херсонское и Криворожское направление, потому что именно там готовится атака.

«Будь я на месте укров, я бы ударил. Поэтому жду, что они ударят там – либо на херсонском направлении… или криворожском. Может быть, позже они ударят, может раньше, может завтра, может через месяц – это уже гадание, но то, что будет, это 100%», – спрогнозировал экс-министр ДНР.

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