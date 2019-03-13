Стрелков рассказал, как ему предлагали бросить ополченцев и сбежать в Крым

13.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков утверждает, что во время обороны Славянска получил предложение от главы Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс, что фактически означало бросить участников вооруженного восстания.

Об этом Стрелков заявил в интервью блогеру «Донецкий».

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Экс-командир утверждает, что получил соответствующий звонок Аксенова, после чего ему стало очевидно, что Москва отказывается от свержения режима, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота.

«…Я был уверен, что главная задача состоит в обеспечении проведения референдума, а после него РФ, так или иначе, окажет прямую и действенную поддержку народному выступлению.

«Отыграш назад» со стороны Кремля начался примерно с 26 апреля (напомню – мы зашли в Славянск 12 апреля, то есть прошло 2 недели с момента начала вооруженного противостояния). Насколько мне известно – в эти дни состоялось заседание Совбеза РФ, на котором было принято решение отложить ввод российских войск на Украину. А уже 7 мая – после визита «прокуратора» Буркхальтера – Москва полностью аннулировала планы свержения киевской хунты.

Я понял это по звонку, который сделал мне из Крыма Сергей Валерьевич Аксенов в те самые дни (7-9 мая, точно не помню)- прямо предложивший мне срочно возвращаться в Крым, «где у меня всё будет хорошо».

На мой вопрос – «куда девать сотни ополченцев» он вразумительно не ответил, на чем моё с ним общение прервалось до осени. Естественно, у меня и мысли не возникло как бросить поверивших мне людей, так и рассказать кому-либо о таком предложении (это могло подорвать моральный дух только-только формирующегося ополчения, который был на небывалом подъеме). С этого времени я «носил в себе» понимание, что нас – русских ополченцев Донбасса и добровольцев – цинично предали. Но оставалась надежда на то, что если мы сумеем продержаться достаточно долго, – то ситуация изменится, и поддержка со стороны РФ все-таки будет оказана.

Так и произошло позже, но «держаться» пришлось не дни или недели, а три с половиной месяца. И все это время мне приходилось «таскать на душе тяжелый камень» – ведь практически до середины августа надежды на помощь были мизерны и ненадежны, а груз ответственности за тысячи бойцов и защиту густонаселенного региона с меня никто снять не мог», – сказал Стрелков.

В этом же интервью Стрелков отмечает положительную роль Аксенова в событиях в Крыму, отмечая, что во многом его позиция обеспечила успех проведения референдума на полуострове. В Донбассе подобных местных политиков не нашлось, подчеркивает командир.

«Искренних русских патриотов среди представителей бизнес-структур, политиков и местных «авторитетов», подобных Чалому и Аксенову в Крыму, – в Донецке и Луганске, увы, не нашлось… как я люблю говорить «от слова вообще», – сказал Стрелков.