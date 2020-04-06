Стрелков рассказал, как Киев посылал на убой гражданские самолёты

06.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Крушение малазийского «Боинга» над Донбассом было организовано Киевом, который специально не отправил рейс безопасным маршрутом, а повёл через наиболее опасную зону боевых действий.

Об этом в эфире YouTube-канала «Момент истины» заявил бывший командир ополчения Донбасса Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни РФ, ни ополчению уничтожение Боинга было не нужно и не выгодно категорически.

Случайностей с изменением курса самолёта непосредственно на зону боевых действий быть не могло. Специально был изменён курс самолёта, чтобы он прошёл не северней, а именно над зоной боевых действий, на тот момент наиболее активных. Это можно как угодно трактовать, но, на мой взгляд, это не случайность», – делает вывод экс-командир.

Также Игорь Стрелков рассказал о том, как украинская авиация во время бомбёжек Донбасса прикрывалась гражданскими самолётами.

«И то, что уже над Славянском, над Семёновкой, где у нас была наиболее сильная противовоздушная оборона, во время нанесения украинской авиацией ударов по этому населённому пункту, уже на небольшой высоте проходили гражданский лайнеры, об этом мне докладывали, ещё когда я находился в Славянске.

На тот момент, когда украинские штурмовики бомбили Семёновку, на небольшой высоте проходил как минимум один лайнер. То есть, если бы мои ПВОшники открыли огонь, то с большой вероятностью попали бы в этот лайнер. Но, слава Богу, люди там были достаточно взвешенные, и поняли, что нельзя стрелять.

Поэтому я уверен, что Украина, как минимум, активно в этом поучаствовала, а, скорее всего, организовала то преступление», – добавил командир ополчения.