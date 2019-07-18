Стрелков рассказал, как Пентагон собирается хозяйничать в России

18.07.2019, Москва, Максим Карпенко

США готовят тыловое обеспечение на границе России, чтобы ввести «миротворцев» – как только в РФ начнется «смута».

Об этом в эфире интернет-канала «Розанов-Клуб» заявил экс-командир донецкого ополчения Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, национальные республики в РФ в случае дезорганизации страны тут же пойдут на переговоры с американцами и китайцами.

«Если бардак затянется, то через какое-то время в Марий-Эл «независимая национальная марийская власть» позовет китайцев, американцев, англичан – кто согласится. Они туда прилетят, миротворцы…

СМИ время от времени вбрасывают: «Американцы развернули очередную базу». Американцы приехали в Польшу на учения и остались. Десять новых военных баз.

Вы что думаете, они против России собрались воевать? Нахрен им против нас воевать, не собираются они против нас воевать.

Они оценивают ситуацию в стране, понимают, что мы находимся на гране смуты с возможным коллапсом в последующем, и они разворачивают тыловую инфраструктуру для миротворческих операций, в которых они будут сюда прилетать и говорить: «Ребята, у вас такой бардак – таджики магазин сожгли, цыгане кого-то зарезали, а мы наведем порядок».

Только в ходе этого порядка нам с вами будет совсем плохо», – заключил Стрелков.