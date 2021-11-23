Стрелков рассказал, как закончить спровоцированную майданом гражданскую войну

23.11.2021  20:19 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Новости Украины

Гражданскую войну на Украине, которую начали на майдане, можно закончить, если Россия полностью ликвидирует все результаты госпереворота в Киеве в 2014 году.

Об этом в интервью «Свободной прессе» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гражданскую войну на Украине, которую начали на майдане, можно закончить, если Россия полностью ликвидирует...

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«Украина может существовать только в противостоянии с РФ как «АнтиРоссия», другого смысла у неё просто не существует. А поскольку она до зубов вооружена, уже получила определённые гарантии, устоялась, провела процессы оболванивания в значительной степени (кого можно – оболванили), то, вероятно, в какое-то обозримое время её бросят. Инструмент используют и бросят в атаку. И Российской Федерации придётся выбирать между капитуляцией и войной», – заявил Стрелков.

«Задача (России – ред.) за семь лет никак не изменилась. Ситуация ухудшилась, а задача осталась всё та же – закончить гражданскую войну, которую начали на майдане. Это можно сделать только полностью ликвидировав результаты майдана, полностью устранив от власти людей, которых привёл к власти майдан», – добавил экс-командир ополчения.

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