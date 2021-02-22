Стрелков рассказал о фатальной ошибке с украинскими гривнами из Крыма

22.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские власти, признав победу Петра Порошенко на президентских выборах (проходивших в условиях террора на Украине), совершили еще одну фатальную ошибку – надеясь на нормализацию отношений с Киевом, передали украинской стороне военную технику и денежную массу в гривне из Крыма. Уже вскоре всё это было использовано украинцами для подавления Русской весны на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже под Славянском появились первые танки и БМП, которые они успели отремонтировать, из тех, которые привезли из Крыма. Даже финансово Москва передала, а ополчению не передали ни копейки. Но несколько миллиардов «налом» гривен привезли, и эти деньги были использованы, в том числе, для того, чтобы нанимать солдат против Донбасса. После обмена, Сурков непосредственно этим распоряжался этими фондами. Они были аккуратно переданы просто «налом». Миллиарды гривен», – заявил Стрелков.

Экс-управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов подчеркнул, что сумма переданных Украине в то время наличных денег была колоссальной:

«Я даже точную сумму знаю – в Нацбанке Крыма, это украинский Нацбанк, типа нашего Центробанка, для обеспечения денежного оборота хранятся огромное количество наличных средств, которые изымаются и выдаются по мере надобности. В Крыму было захвачено при революции где-то 3,1 или 3,2 миллиарда наличных гривен. Это огромные деньги по тем меркам. И их в 15-м году, в мае, передали Украине», – сказал Михайлов.

Стрелков подчеркнул, что за эту сумму в то время можно было бы решить все проблемы Новороссии: «Если бы из этих средств хоть что-то отправили на Донбасс, там бы и половины проблем не было, которые там были. И экономических, и военных, и любых. Там, условно говоря, один миллиард гривен мог решить вопрос со всей Новороссией, условно говоря, полностью. За миллион гривен можно было купить любого военного любого генерала и любой склад в это время».