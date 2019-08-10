Стрелков рассказал о предательстве в УПЦ МП

10.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Некоторые священники УПЦ Московского Патриархата, окормлявшие ополченцев Донбасса, подверглись санкциям. В то же время, есть представители УПЦ МП, которые без всяких последствий благославляли украинских карателей перед т.н. АТО.

Об этом в ходе публичной встречи заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине воевали в 2014 году с обеих сторон православные христиане, и с обеих сторон были язычники. В одной из рот потом батальоном командовал боец с позывным Тор, с Кубани казак, он был язычник, причём, не скрывал, там группа вместе с ним язычников прибыла. И с той стороны воевали язычники в составе нацбатов. Но и там, и тут они составляли меньшинство. В основном воевали друг против друга формальные православные христиане.

Священники УПЦ, которые, как вы знаете, являются частью РПЦ, на уровне митрополитов, епископов и просто рядового священничества, благословляли укровояк ехать убивать на Донбасс своих.

Только немногие смелые священники по собственной инициатив, благословляли ополченцев, за что получали, в том числе здесь, на территории РФ, вплоть до запрета на служение, временного или длительного, снимали с храмов настоятелей», – рассказал Стрелков.