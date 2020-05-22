Стрелков разразился очередным паническим заявлением о ситуации в Донбассе

22.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия якобы без особого труда способна разгромить вооруженные силы республик Донбасса.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил в 2014 году руководивший обороной Славянска бывший командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков, отвечая на вопрос, как он оценивает сегодняшнюю ситуацию в Донбассе.

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«Плохо. Все очень плохо. В первую очередь в военном отношении. Я продолжаю получать информацию из первых рук, от тех, кто находится на фронте, корпуса фактически не способны ни на какие действия, кроме как удерживать линию фронта в обстановке несильного давления противника», – утверждает Стрелков, последний раз побывавший в Донбассе почти шесть лет назад.

По его словам, украинцы стали лучше воевать.

«Причем значительно и во всем. И численно, и технически, и в плане выучки. У них сейчас какая-никакая, но серьезная и обстрелянная армия. У них много танков, средства электронной борьбы, ударные беспилотники, профессиональные снайперские группы, которые наносят серьезные потери. В данный момент они действительно способны разгромить ДНР и ЛНР, если те не получат прямой поддержки со стороны России. Они это знают и ждут, когда можно будет, не рискуя, получить войну «888», атаковать», – говорит экс-командир.

Он говорит, что лишь потенциальный страх перед потенциальной военной помощью РФ удерживает ВСУ от уничтожения ДНР и ЛНР.

Отметим, что прогнозы Стрелкова, как правило, не сбываются. Так, он пророчил военное поражение России в Сирии, что якобы обернется распадом РФ. Также неоднократно заявлял о предстоящем «сливе» Москвой ЛДНР.

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