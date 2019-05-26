Стрелков: Российские паспорта нужно было выдавать Донбассу в 2014

26.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Выдача российских паспортов в Донбассе в мае 2014 года значительно бы увеличила ряды ополчения, и силы ДНР смогли бы без проблем дойти до границ республики.

Об этом в эфире YouTube-канала «ГлавТема Народ» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы не была совершена колоссальнейшая стратегическая ошибка, причём критическая, я бы даже сказал, если бы не была сделана ставка на умиротворение киевских бандерлогов, то, если бы Россия ввела хотя бы одно подразделение серьёзное в начале мая, уже ситуация бы изменилась.

Очень бы изменилась бы ситуация, если буквально недавнее решение о раздаче паспортов, гражданства российского дончанам, было бы принято тогда.

Вот тогда, возможно, на нашу сторону перешли бы не единичные военные украинские (к нам перешли единицы, на самом деле), а переход был бы массовый.

Как принято говорить: «Хороша ложка к обеду». И сейчас я не буду говорить о том, что бесполезное действие. Это хоть как-то облегчит людям существование, пересечение границы и возможность трудоустройства на территории Российской Федерации и так далее. Но тогда это была бы бомба, а сейчас – запоздалая, хотя и полезная мера», – подчеркнул Стрелков.

Также он признался, что украинская армия гораздо быстрее наращивалась и укреплялась, так как у ополчения практически не было поддержки со стороны России, а захваченное украинское оружие практически полностью было неисправным.

«Проблема была в том, что пока мы медленно наращивали свою вооружённость, пока мы медленно наращивали свою численность, у нас постоянно была гонка: то людей не хватает, то оружия, то того и другого. Пока мы очень медленно накапливали боеприпасы, а расходовали мы их быстрее, чем накапливали, к сожалению, начали с определённого момента, противник делал всё то же самое, обгоняя нас на порядок.

Мы сначала, взяв очень высокий темп, через какое-то время он нас догнал и обогнал по принимаемым мерам. Просто потому, что за ними стояло какое-никакое, но государство. А за нами не стояло ничего, кроме очень такой виртуальной поддержки со стороны Российской Федерации. В основном, виртуальной.

Не хочу сказать, что Российская Федерация совсем не помогала, но если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже или хотя бы доступ к этим ресурсам, то ни Славянск не был бы сдан, ни Краматорск, и, наверное, мы бы без всякого ввода российских войск сумели бы удержать границы республики. Но этого не произошло.

Все номера автоматов выданных – всё записывалось, люди не получали так, «бери, что хочешь». После того, как ПТУР не срабатывал, а не срабатывали два из трёх, и в том числе, наши значительные потери были именно из-за того, что не срабатывали ни гранаты, которыми мы стреляли из гранатомётов, ни ПТУРы, ни одноразовые. 28 единиц не сработало за один бой, за Николаевку. Вообще ни одной не сработало. Было у них 28 единиц, и ни один не выстрелил. Они знают, кто когда, условно говоря, поле боя оставалось за нами, всё это аккуратно сдавалось на склад.

Естественно, украинские доблестные военные, искав российское вооружение, ничего они там, естественно, не нашли, потому что всё это было с украинских складов вооружение, они показывали, «как много мы захватили, вот как панически бежали».

Извините, таскать за собой невыстрелянные ПТУРы, которые занимают довольно много места и тяжесть, когда солдат не на чём вывозить, – всё исправное, фактически, было вывезено, немножко вынуждены были бросить, совсем немного, патронов. Потому что, готовясь к уличным боям, накопили их относительно много», – вспоминал экс-командир ополчения.

Он добавил, что выход из Славянска с учётом сложившейся ситуации принёс гораздо больше пользы, позволив отстоять Донецк.

«Выход из Славянска себя оправдал. Если бы мы не вышли, сейчас уже, задним числом, я уверен, что Донецк сдали бы в течение двух недель. Максимум двух недель. Приехав в город, я увидел, что нет ни обороны, ни вообще каких-то планов, ни даже настроя. То есть, допустим, я заехал в город по дороге, которая вообще никем не охранялась. Просто никем. Там не было ни одного ополченца. Абсолютно мирный город, можно было доехать до центра, ни разу никто бы не обратил внимание: «Ну, едут, и едут», – вспоминает Игорь Стрелков.