Стрелков: Россия должна поставить своей целью освобождение всей Украины

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Новости Украины

Чтобы победить в противостоянии США, Россия должна перехватить инициативу и в случае возобновления боевых действий на Украине вернуться к проекту Новороссии.

Об этом в эфире телеканала «ОСН» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас Москва не попытается перехватить инициативу, а инициатива сейчас полностью у противника, США, и инструменты в лице Украины, тогда ни о каком «отрубании хвоста по частям» не может идти речи. В перспективе, противник сумеет добиться достаточного ослабления экономики и внутриполитического положения в РФ, и с каждым месяцем наши позиции будут ухудшаться», – сказал он.

Кроме того, бывший министр обороны ДНР отметил, что в случае агрессии Украины против Донбасса, Россия не должна останавливается на защите республик, а освободить всю Украину.

«Я полагаю, что если сейчас произойдёт военное столкновение, а оно неизбежно, вопрос ни в коем случае не должен стать только о защите Донецка и Луганска, а вернуться к 2014 году. Вопрос должен вернуться к нейтрализации Украины в качестве угрозы для Российской Федерации. Вопрос должен вернуться к воссоединению если не всей Украины, то значительной её части с Россией в рамках одного государства или союза государств», – заключил Стрелков.