Стрелков: Россия должна поставить своей целью освобождение всей Украины
Чтобы победить в противостоянии США, Россия должна перехватить инициативу и в случае возобновления боевых действий на Украине вернуться к проекту Новороссии.
Об этом в эфире телеканала «ОСН» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если сейчас Москва не попытается перехватить инициативу, а инициатива сейчас полностью у противника, США, и инструменты в лице Украины, тогда ни о каком «отрубании хвоста по частям» не может идти речи.
В перспективе, противник сумеет добиться достаточного ослабления экономики и внутриполитического положения в РФ, и с каждым месяцем наши позиции будут ухудшаться», – сказал он.
Кроме того, бывший министр обороны ДНР отметил, что в случае агрессии Украины против Донбасса, Россия не должна останавливается на защите республик, а освободить всю Украину.
«Я полагаю, что если сейчас произойдёт военное столкновение, а оно неизбежно, вопрос ни в коем случае не должен стать только о защите Донецка и Луганска, а вернуться к 2014 году.
Вопрос должен вернуться к нейтрализации Украины в качестве угрозы для Российской Федерации. Вопрос должен вернуться к воссоединению если не всей Украины, то значительной её части с Россией в рамках одного государства или союза государств», – заключил Стрелков.
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