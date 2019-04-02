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02.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Стрелков: Самостийники плохо кончат. Что украинские, что белорусские

Белоруссия должна осознавать, что, играя в самостийность, она, как и Украина, «идёт в пропасть».

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В той ситуации, в которой находится Украина, это в итоге все равно приведет в тупик. На мой взгляд, не существует вообще вариантов выхода из общего тупика всех трех славянских государств – Украины, России и Белоруссии без их объединения и переформатирования в ходе этого объединения. Вообще нет вариантов, просто нет.
В конце и у Украины, и у Белоруссии, что бы ни делали, какие бы тактические действия не предпринимали разные фланги действующих элит, они все равно ведут в пропасть. Отложенную или близкую, но, тем не менее», – заявил Стрелков.

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