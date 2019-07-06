Стрелков сообщил, кем был похищенный Украиной из Донбасса зенитчик

06.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Выкраденный спецслужбами Украины с территории ДНР бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады Владимир Цемах действительно возглавлял противовоздушные силы в момент крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе, однако в его подчинении не было установок, способных сбить самолёт на такой высоте.

Об этом в своём блоге написал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, «Борисыч» был начальником службы ПВО в г. Снежное в июле-августе 2014 года (до этого он был командиром расчетов мобильных установок «ЗУ-23-2» в Семёновке и в данной должности отличился). Назначен он был на эту должность не мной, так как в июле это была должность примерно взводного уровня, и назначение находилось в компетенции командующего местным гарнизоном (сначала «Прапора», потом – после очередного ранения последнего – «Кэпа»). Насколько мне известно, в июле-августе у «Борисыча» было в подчинении несколько расчетов «ЗУ-23-2» и зенитных установок 12,7-мм «Утёс», – прокомментировал Стрелков.

Стрелков сообщил, что был знаком с «Борисычем» лично и несколько раз с ним общался, как, впрочем, и с другими местными командирами, когда приезжал в Снежное для координации операций и ознакомления с обстановкой.

«Отношение к уничтожению «Боинга» Цемах имеет ровно такое же, как и все остальные бойцы и командиры ополчения, то есть – никакого», – подчеркнул экс-министр обороны ДНР.

«Теоретически, «Борисыча», наверное, можно заставить (сломав волю и накачав психотропными препаратами – как «уважаемые партнеры Владимира Владимировича» любят и умеют делать) признать все, что угодно – вплоть до убийства Кеннеди и отравления Александра Македонского. В том числе – если им того захочется – и уничтожение «Боинга» (который он и его подчиненные не могли сбить имеющимися в их распоряжении средствами «от слова вообще»)», – добавил Игорь Стрелков.