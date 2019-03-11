Стрелков сообщил, почему допустил окружение ополченцев

11.03.2019, Москва, Максим Карпенко

На первых этапах войны в Донбассе, в апреле-мае 2014-го года, ополчение не могло стрелять по украинским военным, а партизанские отряды не применяли классические для таких случаев методы. Об этом на пресс-конференции в Самаре заявил бывший командующий донецким ополчением Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стрелков подчеркнул, что восток Украины не являлся вражеской территорией, поэтому совершать масштабные диверсии, даже в тылу противника, было невозможно.

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«Я не мог применить свои настоящие навыки для нанесения противнику поражения. Это было связано с тем, что мы воевали нее на чужой территории, где можно жечь, разрушать, взрывать, совершать любые диверсии. Мы воевали на дружественной территории, поэтому взрывать ЛЭП, чтобы прекратить вещание украинского телевидения на нашу зону, мы н могли. Это оставило бы без света население, которое в основном нас поддерживало. Мы, особенно в начале, не могли стрелять в украинских военных, даже когда они обустраивали блок-посты на нашей территории, фактически готовясь нас удушить, по той причине, что они первые в нас тогда не стреляли, а население бы это восприняло, если бы мы начали стрелять, типа: «Вы убиваете наших мальчиков, зачем вы это делаете?»…

Если бы воевали на враждебной территорию, а я бы командовал классическим партизанским отрядом, я бы применял более жесткие методы. А так в первые дни мы вообще не могли стрелять», — заявил Стрелков.