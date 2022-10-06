Стрелков спрогнозировал направления ударов ВСУ в ближайшие две недели

Новости Украины

Сложно спрогнозировать точно, с какого направления ВСУ нанесут удар, однако ввиду того, что к концу ноября ожидается массовое поступление на фронт мобилизованных, атаку стоит ждать в ближайшие две недели.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восемь волн мобилизации, которые противник провёл, пока у нас рассказывали про эффективные конкретные этапы операций с опережением графика, дают о себе знать. Наша пехота неспособна создать сплошной фронт, в то время как дерзко, решительно, хорошо управляемо действующий противник небольшими и средними группами просачивается в тыл, блокирует дороги и создаёт условия для парализации тыла и угрозы окружения. Сейчас критически важно для наших войск удержание и Сватово, и Кременной, поскольку, в случае если этот рубеж будет прорван, создастся угроза выхода противника к Старобельску и даже вновь – к Луганску. То есть, фактически – возвращение на те позиции, которые у наших ВС и у корпусов были по состоянию на 24 февраля», – предостерёг Стрелков.

Что касается Херсонского направления, здесь играет фактор сильно растянутого фронта, неспособного противостоять в разы превосходящему и высокомобильному противнику.

«Сейчас противник угрожает прорывом к Бериславу, а от Берислава он блокирует одну из четырёх имеющихся удобных переправ через Днепр в районе Новой Каховки. Если противник добьётся успеха в этом районе, то тогда и удержание Херсона станет под определённый вопрос. Наши силы на этом фронте, по крайней мере, в первом эшелоне, представляют из себя сеть опорных пунктов с расстояниями между ними не менее 2-х км. Они обороняются взводными опорными группами по 15-25 человек. Когда противник здесь ввёл три батальона – два механизированных и один танковый, некоторые группы были раздавлены сразу, а некоторые под угрозой окружения были вынуждены поспешно отступать. Причём, как мне сообщали с фронта, значительную роль в том, что противник всё-таки на наших плечах не проехался до самых окраин Берислава, внесла погода. Из-за сильных дождей противник мог двигаться только по дорогам с твёрдым покрытием или улучшенным грунтовкам. Полевые манёвры и манёвры по сельским дорогам, которые он активно применял, в частности, под Лиманом, для него здесь оказались невозможными. Поэтому линия фронта остановилась достаточно далеко от Берислава, и пока наши войска там усиленно укрепляются, надеясь отбить следующие атаки врага», – рассказал экс-командир.

Однако наиболее опасным, по мнению Стрелкова, является Запорожское направление.

«Если противник начнёт там мощное широкомасштабное наступление силами не менее, чем он применил под Балаклеей, Купянском и Изюмом, то сложно сказать, удастся ли нашим войскам полностью или частично отразить этот удар. То, что там противник достаточно долго сосредотачивает мощные ударные группы, секретом не является. Здесь для любого военного человека невооружённым глазом просматривается возможный удар через Токмак на Мелитополь с последующим продвижением, если фронт будет прорван, на крымские перешейки с охватом всей нашей херсонской группировки, а также на Бердянск с заходом далее на Мариуполь. Возможен вспомогательный удар на Волноваху, опять же, в общем направлении на Мариуполь», – предупредил спикер.

По его словам, спрогнозировать, с какого именно направления произойдёт удар – затруднительно, однако то, что он будет, это факт.

«У противника есть ещё примерно две недели до того, как мобилизованные российские военнослужащие запаса начнут по-настоящему массово поступать на фронт. Сейчас наиболее подготовленные уже поступают в те части, которые находятся в наиболее серьёзном положении – на херсонский плацдарм, на запорожский фронт, под Лиман. Но по-настоящему массовое поступление вооружённых, хоть как-то переобученных людей, а также вновь сформированных частей и подразделений – произойдёт где-то к концу октября», – объяснил Стрелков.