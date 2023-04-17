Стрелков: Толку от визита Си в Москву – ноль

Российская элита всё ещё имеет надежды на договорняк, которые рухнут только после жестокого поражения на фронте.

Об этом в эфире канала «Критика критической критики» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели, как сейчас танцевали вокруг товарища Си, который прилетел? Вот, ничего он не сказал толком-то, вообще ничего. Вылил много воды, как и Владимир Владимирович, а на выходе – баранка пока. Наверное, хорошо, что Китай сохранится у нас в качестве тыла, но пока – ни одного слова, свидетельствующего о том, что Китай будет нам помогать по-настоящему, то есть ленд-лизом и так далее, не прозвучало вообще. Но все надежды сейчас возложены на Китай: а вот Китай как-нибудь договорится, а вот снимет с нас ответственность, а вот они за нас выведут на договорнячок. Вот эта надежда существует и будет существовать до того момента, пока мы не начнём терпеть очередные жестокие поражения на фронте», – утверждает Стрелков.

«Уверен, в Кремле нет никаких иллюзий по поводу успехов в штурме Бахмута, допустим, что он из себя представляет. Или там, если даже возьмут Авдеевку завтра вдруг, пока до этого далеко. Авдеевка, кстати, намного важнее, чем Бахмут по целому ряду позиций, но тоже чисто тактическое значение. Никаких там иллюзий нет, там всё понимают. Они понимают, что ничего это не даёт. Но всё равно, будут ждать на авось – авось русский мужик крепок, русский солдат вынослив, боеспособен, авось отобьёт он это наступление, и мы как-нибудь выйдем на вожделенный договорнячок на компромиссных условиях», – добавил экс-командир.