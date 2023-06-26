Стрелков требует вернуть смертную казнь и ввести военное положение

Анатолий Лапин .  
26.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для того, чтобы победить, России нужно объявить военное положение по всей стране, провести мобилизацию и снять мораторий со смертной казни.

Об этом на «Вече Победы» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы победить, России нужно объявить военное положение по всей стране, провести мобилизацию...

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По мнению Стрелкова, также первоочередно нужно создать Ставку Верховного главнокомандующего и Госкомитет обороны.

«Для организации победы необходимо как можно скорее перевести страну на военные рельсы, невзирая ни на какое недовольство любых социальных групп, включая лоббистов крупнейших экспортных гигантов. Назову только самые первоочередные меры.

Необходимо объединить руководство военными действиями и военное производство в рамках единого органа управления – Ставки Верховного главнокомандующего. Создать под руководством Верховного главнокомандующего специальный орган управления государством – Государственный комитет обороны, в котором будут приниматься все стратегические решения и осуществляться контроль за их выполнением министерствами и ведомствами.

Воссоздать институт представителей Ставки Верховного главнокомандующего на всех фронтах, наделив их полномочиями по контролю за действиями военачальников, от которых они должны быть строго независимы, и, таким образом, создать параллельный канал информирования высшей власти о происходящем на фронте.

Такая система, как известно, успешно работала во время Великой Отечественной войны и принесла серьезный вклад в нашу конечную победу.

Ввести военное положение на всей территории Российской Федерации, закрыть границы, сформировать органы военной юстиции на фронте и в тылу, восстановить смертную казнь и определить порядок ее применения по решению военно-полевых трибуналов, провести необходимые мобилизационные мероприятия, пополнив не только Вооруженные силы Российской Федерации, но и органы государственной безопасности, Росгвардии и правопорядка до количества, необходимого для обеспечения порядка, безопасности и законности в тылу действующей армии по всей территории Российской Федерации», – заключил Стрелков.

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