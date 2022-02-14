Стрелков: Турция ударит в спину России

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Новости Украины

В случае начала российской операции по принуждению Украины к миру, в спину России может ударить Турция и другие члены НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, как минимум, Турция может нанести удар в Сирии.

«Если Российская Федерация не сможет в течение пары недель сокрушить Украину и, тем более, если она потерпит локальные какие-то поражения, что возможно, то я полагаю, что ряд «партнеров» даже может осмелеть и направить на Украину свои войска. Первый кандидат – Турция. Под сурдинку, убедившись, что начался кровавый тяни-толкай, в котором Российская Федерация не готова взять Украину на меч, Турция попытается провести операцию в Сирии и, не исключено, что даже пошлет какие-то войска на территорию Украины и задействует силы и средства», – заявил Стрелков.