Стрелков: У навальнят всё готово для захвата власти в России

16.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы уже сейчас хорошо подготовлены к захвату власти в России в случае катаклизмов в высшем руководстве страны, например, при смене президента. Русские патриотические силы, напротив, лишены необходимых ресурсов и могут быть «закатаны в грязь» в случае начала периода нестабильности.

Об этом в эфире интернет-канала «Розанов Клуб» заявил бывший командующий донецким ополчением Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы, русские патриоты, причем не только националисты, а именно патриоты нашей страны, не сможем достичь определенного консенсуса, не сможем создать структуру и силу, то мимо нас проедут, забрызгав нас грязью, а мы только хрюкнем. В лучшем случае, если нас при этом не раздавят, а, скорее всего, нас раздавят.

Давайте начнем не с того, как нам действовать, куда нам бежать, если вакуум власти возникнет, – а с того, готовы ли мы к тому, что возник вакуум власти, и мы что-то делать будем. А я скажу вам – не готовы…

Мы не готовы никак. У нас нет ни денег, ни СМИ, ни организационных структур, ни даже политической партии публичной, хотя бы одной.

А у кого есть? А у либералов все это есть. По одной простой причине. Потому что значительная часть нынешней власти – это эти ребята, чистая «керенщина». Тот же Навальный, то же «Эхо Москвы», – это же «Газпром». «Дождь», «Медуза». У них все есть уже, все готово.

Пусть хило, пусть основная масса народа их не поддерживает, но им наплевать, они о ней вообще не думают. Им важно реализовать свои амбиции и просто прорваться к власти», – заявил Стрелков.