Стрелков: Украина должна быть разгромлена и лишиться выхода к морю

03.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Разрешив кризис вокруг Донбасса можно только путем возвращения к проекту Новороссия, заставив Украину признать военное поражение.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, для того, чтобы избежать потерь в будущем, России уже сейчас нужно вводить свои подразделения на Украину и уничтожить базы, на которых размещаются турецкие ударные беспилотники, закупленные ВСУ.

«Чтобы избежать очень больших потерь при вводе, надо было вводить войска сейчас. Быстро признавать республики и все это делать, пока не закончилась распутица. На все эти решения осталось очень немного времени. 10-14 максимум дней, может быть, даже меньше. А второй способ – это сразу нанести ракетные удары по всем этим базам «Байрактаров», которые не являются секретом для российской стороны…

Не с Донбассом надо решать вопрос, а с Новороссией. Решить вопрос с Донбассом – это всего лишь первый шаг, который ничего не даст. Много раз говорил о том, чего я боюсь. Если укры начнут наступление и наши вмешаются, то после длительного, кровавого тяни-толкая, в котором погибнет очень много людей в боях за какие-то высоты и небольшие населенные пункты , пусть даже за Мариуполь – да, большой город, но местный центр, после этого линия фронта только удлинится, санкции будут действовать, а война останется той же самой.

Украина должна быть разгромленной, чтобы предотвратить войну, Украина должна капитулировать.

Не обязательно завоевывать Украину, не нужно это, наверное, никому. Украина должна быть разгромлена в военном плане и признать поражение. Сделать это иначе, кроме как создать независимую Новороссию и воссоединив с Россией от Харькова до Одессы, я не знаю, как это сделать.

Без Харькова, без Днепропетровска, без Одессы, без Херсона Украина воевать не сможет ни экономически, ни по человеческому потенциалу. Она лишится всего, поэтому Украина должна быть разгромлена и должна капитулировать, другого выхода нет прекратить эту войну, иначе эта война будет продолжаться до падения Российской Федерации», – заявил Стрелков.