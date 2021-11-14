Стрелков: Украина готова к танковым ударам по ЛДНР

Украина уже давно сформировала группировку, готовую к танковым ударам по республикам Донбасса.

Об этом в эфире ОСН заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, нынешние маневры НАТО в Черном море нацелены как раз на то, чтобы заставить Россию отказаться от поддержки ЛДНР в случае наступления Украины.

«Обострение уже идет. Если, допустим, еще пару месяцев назад украинские партнеры не «насыпали» по Донецку тяжелыми калибрами, то сейчас каждый день, в том числе сегодня, 152-миллиметровыми снарядами долбят Донецку, ясиноватский блокпост, постоянные обстрелы тяжелыми калибрами под Коминтерново.

Что еще назвать «обострением» в таком случае? Танковые удары?

Если бы Украина была полностью уверена в том, что Российская Федерация не вмешается или вмешается недостаточными силами, то эти танковые удары давно бы уже прошли – все к этому давным-давно готово.

И сейчас главное действие, которое совершают союзники Украины, опять же, наши дорогие «западные партнеры», – это действия, которые нацелены на то, чтобы склонить Кремль меньше вмешиваться, когда Украина пойдет в неизбежное наступление.

Война все равно неизбежна, просто сейчас мы приблизились к ней. Можем снова отдалиться, можем – нет. Но она неизбежна именно потому, что разрешить ситуацию так, как ее можно было разрешить в 14-м или 15-м году, уже нельзя.

Без большой войны не обойтись», – заключил Стрелков.