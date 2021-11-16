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16.11.2021 12:52
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, НАТО, Россия, Спецслужбы, Украина
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Стрелков: Украина готовит боевиков для переброски в Белоруссию

Новости УкраиныУкраина может готовить боевиков, которые будут переброшены в Белоруссию в случае очередного этапа массовых...

Украина может готовить боевиков, которые будут переброшены в Белоруссию в случае очередного этапа массовых протестов в этой республике.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, западные спецслужбы работают над тем, чтобы привести к власти в Белоруссии и на Украине режимы, при которых будет невозможно воссоединение с Россией.

«Я уверен, что это уже делается. По крайней мере, если бы я был одним из руководителей украинских спецслужб,  я бы уже давно этим занялся. А если бы я был обладающим полномочиями сотрудником ЦРУ или других спецслужб Соединенных Штатов, я бы заставил «дорогих украинских партнеров» Владимира Владимировича этим заняться. Вот и весь ответ.

Это у нас никто ничем не занимался и до 14-го года, и после. А должны были заниматься. Вместо этого то, что выделено, то украли или просто похоронили. Главное, сделали, чтобы ничего не было.

К сожалению, у дорогих партнеров все не так. Они способны мыслить более масштабно, и стратегические задачи ставят на десятилетия. И уже из стратегических задач выводят тактические.

Стратегическая цель у них одна была и остается – поделить Россию, окончательно Российскую Федерацию на куски. Просто сделав невозможным ее возрождение в качестве великой державы. Эта цель была и будет до конца жизни, пока они существуют. По одной простой причине – мелкими аморфными образованиями, даже квази-мелкими, типа Белоруссии и Александра Григорьевича, и Украины, всегда можно рулить, потому что они маленькие и слабые, по сравнению с мировым гегемоном.

Никому Российская Федерация, большая, мощная и процветающая Россия не нужна», – заявил Стрелков.

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