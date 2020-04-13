Стрелков: Украина может нанести удар, не дожидаясь кризиса в Москве

13.04.2020, Москва, Максим Карпенко

В планах украинской армии – нанесение удара по Донбассу, причем, не только в момент междоусобицы в Москве, но и с целью спровоцировать кризис в России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В определенный момент украинская армия может перейти в наступление даже без учета ситуации внутри Российской Федерации, даже если здесь все будет оставаться относительно стабильно. Именно для того, чтобы быстро разгромить корпуса и стимулировать внутриполитические изменения внутри России…

Возможно, обострение на Донбассе, жесткое обострение, потому что боевые действия там не прекращаются ни на один день, произойдет одномоментно с Сирией… Возможно они нанесут свой удар по команде из США – от тех элит, которые спонсируют с самого начала эту, так называемую украинскую революцию, – для того, чтобы именно спровоцировать политический кризис в стране.

Ситуация сейчас такая, что украинские военные хорошо обстреляны, достаточно организованы, и если сейчас на ограниченном донецком театре украинская армия столкнется с ограниченными силами российских вооруженных сил, не поддерживаемых всеми видами высокоточного оружия, авиацией, ракетами и прочим в пехотных боях, то не исключено даже частичное, унизительное поражение российских вооруженных сил. Такое поражение может быть воспринято российским обществом как шок и привести к серьезным внутриполитическим последствиям», – заявил Стрелков.

Он также подчеркнул, что локальные боевые действия идут на линии фронта каждый день с 2014-го года. Только с начала этого месяца армия ДНР потеряла не менее 10-ти солдат: «Война не прекращалась с 14-го года. За март месяц – 21 погибший только среди бойцов корпусов Народного ополчения на линии фронта. За апрель уже более 10-ти погибших, не считая гражданских лиц, которые погибли и многие получили ранения. Если это не война по вашему мнению, то что же это такое. Но, если говорить об активности, то есть о том, будут ли полномасштабные бои, то они могут начаться в любой момент».

Стрелков уверен, что решить ситуацию могло бы включение Донбасса в состав России и обеспечение безопасности в регионе ее силами:

«Донбасс должен быть как-либо воссоединен с Российской Федерацией, желательно в составе Новороссии или в состав Союзного государства, или пока существуют две республики, они должны быть взяты Российской Федерацией под полную военную защиту, их территория должна быть полностью зачищена от украинских войск любым способом. Желательно, конечно, мирным, но как получится, я не думаю, что могут мирно уйти эти люди с той территории».