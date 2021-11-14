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14.11.2021 00:42
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Россия, Украина
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Стрелков: Украина не ограничится Донбассом. Следующим будет Крым и не только

Новости УкраиныЕсли Россия не решит вопрос с Украиной, то рано или поздно режим в Киеве...

Если Россия не решит вопрос с Украиной, то рано или поздно режим в Киеве решится нанести удар по Крыму и другим русским территориям.

Об этом в эфире ОСН заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, Украина выжидает подходящего момента, например, смуты внутри России.

«Рано или поздно терпил бьют. Произойдет ли это сейчас в ходе данного обострения, или это случится через несколько месяцев – я неоднократно ошибался с прогнозами, я так думал, что они будут форсировать ситуацию, но ситуация может продлиться еще долго.

Но, рано или поздно, закончится тем, что они дождутся, когда здесь внутренние проблемы в Российской Федерации достигнут определенного уровня, который не позволит России защитить Донбасс, или когда они приведут к внутренне смутей, и обязательно ударят.

И никаким Донбассом они не ограничатся – следующим будет Крым и, возможно, даже не только», – заявил Стрелков.

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