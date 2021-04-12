Стрелков: В Донецке запылали склады с боекомплектом

12.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

В минувшие выходные в Донецке произошел крупный пожар на территории бывшего мясокомбината. Огонь распространился на площадь около трех тысяч квадратных метров и был настолько сильным, что пламя поднялось на несколько метров в высоту.

Как сообщили в МЧС ДНР, в тушении принимали участие 93 человека и 23 единицы техники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Уничтожено: кровля четвертого и пятого этажей на площади 3000 квадратных метров, утеплитель. Пожар локализован в 01:15 11 апреля», — говорится в сообщении.

Причины возгорания при этом не сообщаются, сказано только, что в результате пожара никто не пострадал.

При этом, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем блоге сообщил, что на территории мясокомбината располагался склад вооружения 100-й бригады, и не исключил поджог.

«Впритык к комплексу бывшего донецкого мясокомбината загорелись склады с БК 100-й бригады. Почти точно – поджог. Возгорание произошло на 3-4 этажах и/или на чердаке под крышей. Тут-же было включено оповещение и мобилизация подвижного и личного состава всех, до кого смогли дотянутся . По оценке источника – сработали на удивление чётко и грамотно. Усложняло задачу то, что было воскресенье, но несмотря на это – большинство водителей машин были быстро собраны и сумели быстро вывезти весь БК , за исключением мелочи . Технику всю сохранили, здания выгорели», – написал Стрелков.