Стрелков: В войсках – благодушное спокойствие. Как накануне осеннего отступления

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В российском командовании, причем даже на уровне командиров среднего звена, царит спокойствие по поводу будущего наступления ВСУ. Считается, что, в отличие от лета-осени прошлого года, людей на фронте достаточно, причем, сформирована и укомплектована вторая линия обороны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, на местах российские военные считают, что боеспособная украинская армия уже выбита, а те, кто будут наступать, получат по зубам.

«В командовании российских войск имеет место сейчас некое благодушное спокойствие. Подчеркну, очень похожее на то благодушное спокойствие, которое имело место летом прошлого года. Но летом прошлого года в войсках был дикий некомплект личного состава, батальоны по 12-20 человек, батальоны, подчеркиваю, никого не удивляли, находящихся на фронте, конечно. Сейчас этой проблемы нет, есть полностью пополненные на ряде направлений, по крайней мере, на тех, на которых не идет сейчас активных боев, почти на 100% пополнены войска первой линии, есть вторая линия из мобилизованных российских подразделений, вновь сформированных. Как бы, вроде бы, в этом отношении все нормально. Но так же, как летом прошлого года среди целой категории военных, в том числе среднего звена, на спокойных участках фронта присутствует убеждение, что, мол, укроп уже не тот, настоящего боевого укропа уже выбили на 70-80%, а если эти пойдут в наступление, мы им рыло-то набьем. У нас по 30-40% уже обстрелянных в частях, потери восполнены, техника какая-никакая есть. Да, наступать мы сами не можем, на это у нас не хватает сил, но уж в обороне-то мы врагам покажем, тем более, что не очень-то они к этому и готовы, к наступлению. Вот такое вот благодушие», – заявил Стрелков.