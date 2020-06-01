Стрелков вчистую переиграл СБУ и преступника Гордона – украинский политолог

01.06.2020, Киев, Игорь Петров

Дмитрий Гордон не должен был делать интервью с Игорем Гиркиным, поскольку тот просто использовал его для пропаганды, а СБУ не предотвратила это, поскольку не поняла, чем грозит появление такого интервью.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, который работает на штаб Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Когда Гордон говорит, что записал это интервью в сотрудничестве с СБУ, СБУ тут же сделала вид, что не имеет к этому отношения и это – его собственная инициатива. Но задача СБУ – как раз и пресекать такое.

Само интервью ничего особенного не имело, оно выполняло другую роль – консолидировало антиукраинский электорат в Украине. Это – чудовищное преступление Гордона, он это прекрасно знал. Россияне в лице Гордона использовали Стрелкова для пропаганды своего «русского мира» и русского федерализма на территории Украины. А Гордон использовал СБУ.

Прошла неделя, все возмущаются. У нас есть СНБО. Он первый должен был заявить о своей негативной оценке того, что украинский гражданин Гордон представил общенациональную трибуну врагу украинского народа, украинского государства и преступнику. Этого нельзя было категорически делать.

Но и это не главное. Главный виновник в этой ситуации – СБУ. Надо было не допустить этого интервью. Его посмотрело 3 миллиона человек. Это уже общенациональное поражение. Если завтра у Гордона выступит Зеленский, соберет он 3 миллиона? Нет. Нам нанесли мощнейший пропагандистский удар.

Стрелков демонстрировал «русский мир», русский терроризм, он доказывал превосходство над украинской идеологией, и Гордон только ему поддакивал, что бы он ни говорил… Стрелков не просто переиграл, он получил трибуну такую, которую никогда не будет иметь никакой президент Янукович.

В предыдущем СБУ у нас был такой случай, когда глава СБУ вместе с генеральным прокурором вышел и сказал: «мы взяли журналиста Бабченко, обмазали его свиной кровью, изобразили его якобы убитым, чтобы собрать материалы заговора против Украины».

Оказалось, что никакого Бабченко никто не убивал, никакого заговора не было. Примерно так же сейчас СБУ попалось в ловушку россиян. Мы понимали, что нас обманули, но я не думал, что нас могут обмануть еще раз. И на этот раз очень сильно. Отсутствие политического нюха у СБУ – это очень плохо», – страдает украинский политолог.