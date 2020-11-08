Стрелков: Военный успех в Карабахе подстегнёт аппетиты Турции на Крым

08.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Успех военной операции в Нагорном Карабахе подстегнёт аппетиты Турции на Крым, причем, Анкара рассчитывает использовать Украину в своих интересах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего лидера ополченцев, стратегия армянского командования оказалась полностью провальной.

«Сейчас туркам надо обязательно взять Шушу, потому что снабжать эту прорвавшуюся пехотную группировку, во-первых, сложно, во-вторых, если они там до снегов не наладят коммуникации, то тогда всё станет под вопросом. Но думаю, что они решат этот вопрос, у них ещё пару недель есть тёплой погоды.

А Северная дорога находится под их огневым контролем. Она с самого начала проходила на севере под границей, она достаётся артиллерией прямо с азербайджанской территории и, естественно, патрулируется беспилотниками, и расстреливается там всё, что движется. То есть, фактически можно говорить об оперативном окружении», – заявил Стрелков.

Тем не менее, по его словам, шансы у армян есть, но пока они демонстрируют только отступление на восток.

«Я очень люблю смотреть репортажи Семёна Пегова, у него всё время «идёт уничтожение в окружении ДРГ», день за днём оно всё ближе к Шуше, уже на окраине Шуши он «окружал» и «уничтожал ДРГ». Я понимаю, что иначе его никуда армяне не пустят, если он не будет рассказывать армянские сказки о том, что всё хорошо, «осталось чуть-чуть окружить и уничтожить».

На самом деле, речь идёт о том, что армяне отступают на восток к Шуше, и дорога перерезана и, видимо, деблокирована не будет. Всё. На пороге поражения полного. Если они не сумеют разблокировать дорогу в течение нескольких ближайших дней, то, скорее всего, они потеряют всё», – спрогнозировал экс-командир.

Он подчеркнул, что армяне очень сильно переоценили свои силы, чему виной лавры двадцатипятилетней давности.

«Должен быть стратегический план. Стратегический план армян заключался в том, чтобы оборонять всё. То есть, они вытянули свои позиции вдоль всей границы Карабаха и семи районов, и собирались жёстко обороняться. Построили хорошие укрепрайоны, но почему-то совершенно не рассчитанные на господство противника в воздухе. Может они рассчитывали, что Азербайджан один будет против них воевать. Но в результате все их танки, пушки, БМП, практически всё вооружение стояло открыто, стреляй с воздуха – не хочу. Да, хорошие окопы, минные поля, а с воздуха – даже маскировки не было. Это в первые дни, сейчас-то они что-то пытаются сделать, но поздно», – добавил Стрелков.

Кроме того, он выразил мнение, что даже если бы планы армян оправдались, растягиваться по всему фронту было нерационально.

«Они рассчитывали, что смогут опять разбить этих не умеющих воевать азербайджанцев и не пустить их на занятую территорию (конечно, они научились воевать – турецкий Генштаб командует, все операции спланировал). А получилось так, как в 1939 году в Польше, где тоже польская армия вытянулась, собираясь оборонять всё от Данцигского коридора до Карпат. Рассчитывали на англичан? Так и здесь они (армяне – ред.), возможно, рассчитывали, что у них ОДКБ есть с РФ», – объяснил Стрелков.

Более того, по его словам, геополитика конфликта в Нагорном Карабахе в своей перспективе выходит далеко за пределы Закавказья и формируется в прямую угрозу для России.

«Это война не только азербайджано-армянская, это война Турции и Азербайджана, турецкой коалиции, против Армении. И объективно – Турция заходит в Закавказье и она уже оттуда не уйдёт. И победив в Закавказье (а без вмешательства РФ они победят точно), после этого турки поставят очередные задачи, а они их уже фактически не скрывают.

Если раньше депутаты парламента от партии Эрдогана говорили, что Крым-то турецкий (а Донецк и Луганск считают Украиной), то теперь уже об этом говорит вице-президент, и Эрдоган уже обмолвился о несправедливых договорах, по которым Россия забрала у Турции Крым.

Одновременно, уже заключено рамочное соглашение о производстве турецких ударных беспилотников на Украине. Потому что турки так любят Украину? Нет! Просто часть комплектующих для этих «Bayraktar» поставляется из Канады, а Канада никогда не введёт санкции против Украины, потому что у неё собственное эмигрантское лобби очень сильное.

И вот – замечательно, теперь турецкие «Bayraktar» будут собираться для Украины и для Турции на территории Украины. И использоваться соответственно. Фактически мы уже видим наметившийся военный союз между Украиной (с которой всё равно придётся воевать, обязательно) и Турцией. Это вносит серьёзный акцент во все события, которые мы сейчас наблюдаем в Карабахе», – заключил Игорь Стрелков.