Стрелков вслед за армией обрушился на ЧВК «Вагнера»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, регулярно критикующий армейских генералов за медленный ход СВО на Украине, теперь обрушился и на ЧВК «Вагнера».

Об этом Стрелков заявил в эфире интернет-канала «Рой ТВ», поясняя, почему не присоединился к ЧВК после того, как ему не удалось попасть на фронт в составе регулярной армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вагнер» действительно активно набирает людей, туда действительно люди идут, и бегут тоже оттуда, по разным причинам. Я разговаривал со многими, кто был в «Вагнере» – и в Сирии, и в Африке, и в ходе текущей военной кампании тоже. Все эти люди разные, с разной мотивацией, и причины прихода в «Вагнер», и ухода из «Вагнера». Я не стремился в «Вагнер», я никогда не хотел быть наемником. А, между тем, та идеология внутренняя, которая существовала в «Вагнере», по крайней мере, до начала текущей кампании, она чисто наемническая – платите нам хорошие деньги, мы будем воевать, а за кого – в общем-то все равно, где – тоже все равно. Кого убивать мы будем за эти деньги – вообще наплевать. Вот была идеология «Вагнера» как минимум до 24-го февраля текущего года. Я под такую идеологию идти на фронт не хотел, именно поэтому я сначала пытался попасть, пусть кривым, но совершенно не подлым или каким-то преступным путем, в российские Вооруженные силы, потом я пытался зайти через другую частную военную кампанию, которая действует только на украинском фронте, и к системе которой принадлежит нынешний 22-й «Барс», который еще недавно назывался «Батальон Невский». Потом я попытался попасть в мобилизованные Донбасса. Мне не совсем понятно, а чем мобилизованные Донбасса бойцы или бойцы ЧВК, или рядовые солдаты российских Вооруженных сил хуже, чем бойцы «Вагнера»? Ну, тем, что они не получают таких больших денег или не участвуют в штурмовых действиях? Ну, из меня сейчас штурмовик, прямо скажем, плохой, если говорить про рядового. Я это прекрасно понимал и в начале данной кампании. А для того, чтобы реализоваться в качестве командира какого-либо уровня в «Вагнере», для этого нужно приглашение из «Вагнера». Там так, с улицы командиров не берут, с командирами там все нормально. Там постоянно не хватает пехоты, которая теряется при лобовых штурмах от Попасной до Бахмута, не считая всех других участков, где «Вагнер» воюет», – заявил Стрелков.

При этом, Стрелков раскритиковал руководство ЧВК за тактику ведения боев, которые, по его мнению, приводят к чрезмерным жертвам:

«Недавно мне попалась на глаза интерактивная карта продвижения того же «Вагнера» за минувшие 10 месяцев. Там они, конечно, кое-что слукавили, тем не менее, никто не будет отрицать, и я меньше всех, что «Вагнер», действительно, с тяжелыми боями, штурмовыми, в первую очередь, операциями продвинулся, условно говоря, от восточных окраин Попасной, от Северодонецка и Лисичанска продвинулся до окраин Бахмута и Соледара, и продолжает штурмовать Бахмут. Там, в этой интерактивной карте, показано, где «Вагнер» атакует, как он продвигается, как берет населенные пункты, позиции, районы. Я внимательно просмотрел и не увидел там ни одного окружения, даже тактического. Причем, при всем моем отношении к «Вагнеру», много вопросов к его руководству. При этом, к боевым качествам у меня претензий нет. Вопрос к тем, кто ставит им такие задачи. Если представить, что 12 отрядов «Вагнер» – это 12 БТГ, штурмовых, это шесть бригад или две дивизии. Их силами где-либо прорвать фронт, хорошо прорвать и в этот прорыв уже вводить другие мотомобильные части с большими стратегическими целями и задачами, то этим можно добиться было за текущее время гораздо большего, нежели вытеснение противника с позиций без его разгрома и уничтожения. Потому что «Вагнер» не смог уничтожить ни одно соединение противника. Да, они бывали разбиты, с огромными потерями отводились в тыл, где снова пополнялись и снова они вводятся в бой. Это разве цель военной стратегии? Так воюют только наши настоящие «боевые генералы» – во всем мире принято было всегда воевать по-другому. Цель – не вытеснить врага, цель – его разгромить и уничтожить. И чем с меньшими потерями и за меньший срок осуществляется эта операция, тем большая честь и слава, признание заслуг тех генералов, которые это смогли сделать», – пояснил Стрелков.