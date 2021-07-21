Стрелков: Вслед за статьёй Путина должны быть действия, а не только слова

21.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Статья президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев заложила основы для воссоединение Украины с РФ, но за ней должны последовать конкретные действия, а не просто разговоры.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, России нужно решить, что дальше делать с Украиной и Донбассом, а не ограничиваться программными заявлениями.

«Фактически в ней изложены основы для аншлюса Украины. Для «аншлюса» по-гитлеровски, для «воссоединения» по-нашему. Кроме всего одной детали. Описано все историческое основание, а на выходе во, баранка. А че делать-то? Ясно констатируется: на Украине строят анти-Россию, на Украине разгул нацизма, Украина в значительной степени населена русскоговорящими, по сути, русскими людьми, большая часть территории Украины исторически не является той Украиной, которая (была). Все это констатируется, констатируется, констатируется. Там есть мелкие ошибки, на которые указывали специалисты, но в целом историческая картина дана достаточно точно. Но нет всего двух ответов на два вопроса – первый, а кто виноват? Виноваты большевики – это понятно, они во всем виноваты, и в этом отношении даже я бы согласился, но я не понимаю – большевиков уже 30 лет нет… И второй вопрос – ну, хорошо, мало кто из людей способен брать на себя ответственность, в том числе публично, за совершенные ошибки. Но бывает так, что люди, даже не признаваясь в собственных ошибках, пытаются их как-то исправить, что-то сделать де-факто. А что мы видим де-факто? Мы видим, что после перечисления всех оснований для воссоединения Украины с Российской Федерацией, заявления кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». И все», – недоволен Стрелков.

По его мнению, война России с Украиной неизбежна – сама по себе «Анти-Россия» никуда не денется.

«Сама по себе она не развалится. Больше того, она развалится только в том случае, если она потерпит военное поражение в неизбежной войне с Российской Федерации. Война стала неизбежной, большая война. Она, в общем-то, неизбежна была с 14-го года, но она могла быть буквально игрушечной. Теперь большая война с Украиной в том или ином виде неизбежна. И, к сожалению, чем дальше, тем больше шансов, что в этой войне, кроме Украины, будут принимать участие намного более сильные и серьезные противники. На стороне Украины, не на стороне Российской Федерации», – считает Стрелков.