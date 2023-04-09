Стрелков: ВСУ готовят несколько одновременных отвлекающих ударов и один главный

Основным направлением анонсированного украинского наступления будет южное.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стрелкова, ВСУ попытаются сделать одновременно несколько ударов, в том числе не исключена попытка атаковать приграничные «старые» российские территории – Белгородскую, Курскую и Брянские области. Также возможна атака на донецком направлении, но основные силы будут брошены на запорожское.

«Главные удары, я думаю, противник нанесет на участке – очень большом, очень широком, от Угледара до Днепра. Именно там он может достичь стратегического успеха, с одной стороны, а с другой – наиболее эффективно применить западную бронетехнику, которую он получил.

Именно там прорыв фронта в одном месте способен привести к глубокому проникновению и перерезанию стратегически важных сухопутных коммуникаций с Крымом.

При этом, даже неважно, дойдет ли противник до побережья Азовского моря или не дойдет – важно просто перерезать основные дороги. Это очень серьезно ухудшит положение наших войск, которые сражаются западнее Мелитополя, да и вообще, западнее Мариуполя, создаст полуизолированную группировку, которая будет вынуждена базироваться только на Крыме и снабжение которой будет чрезвычайно затруднено в связи с этим.

Ну, не чрезвычайно, но серьезно затруднено, поскольку колено снабжения резко удлинится. Поэтому я думаю, что противник нанесет главный удар где-то там», – заявил Стрелков.