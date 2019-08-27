Стрелков: ВСУ могут начать Хорватский сценарий в любой момент

27.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Украинская армия хорошо подготовлена может в любой момент осуществить успешный прорыв позиций ДНР на Мариупольском направлении. России следовало бы превентивно признать республики Донбасса и официально вести туда свои войска для защиты мирного населения.

Об этом в интервью «Независимому военному обозрению» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия может перейти в наступление в Донбассе в любой момент. И достичь серьезного оперативного успеха… Без отмашки из Вашингтона ничего не произойдет. Вполне возможно, что Москву втянут в открытую войну с Незалежной. Если Зеленский даст команду ВСУ – наступать, разгром корпусов ЛДНР будет столь же быстр, как разгром сербского ополчения в Сербской Краине, которое было в плачевном состоянии в момент наступления хорват», – сказал Стрелков.

Он пояснил, почему считает Мариупольское направление самым опасным участком фронта.

«Удар ВСУ на мариупольском направлении не встретит сколь-нибудь серьезного сопротивления. К тому же там степи, местность открытая, пересеченная, но легко преодолимая техникой и пехотой во времена, когда нет распутицы. Вести здесь наступление намного проще, чем в городских условиях на горловском направлении или в Донецке. К тому же бой в городе сам по себе очень тяжел для маневра танками и ББМ. ВСУ, используя свое преимущество в силах и средствах, мгновенно может взломать оборону ополчения под Мариуполем. Здесь командование ООС в состоянии задействовать ударную авиацию ВВС ВСУ. От Широкино до российской границы – около 35 км, расстояние, которое украинские мобильные группы могут преодолеть по дорогам на колесах в походной колонне с минимальным охранением. Затем у них будет возможность развернуться на границе и блокировать сухопутное сообщение ополчения с Россией на южном участке», – рассуждает Стрелков.

«Сейчас, когда возможности упущены, Россия может спасти Донбасс, но уже значительно большей кровью (и в прямом, и в переносном смысле. Я считаю, что Москве надо принять простое и вместе с тем тяжелое решение – признать республики, ввести войска в Донбасс и занять линию соприкосновения сил ВСУ и ополчения ЛДНР. Российское воинство должно заслонить собой женщин и детей от украинских пуль и снарядов. Пока украинская армия не начала наступление, реакция на неожиданное выдвижение российских войск на линию фронта может быть нулевая. Киев не принимает самостоятельных решений по военному вопросу, поэтому командование ВСУ скорее всего не отдаст приказа на активное противодействие», – считает экс-министр обороны ДНР.

Он призвал относиться к украинской армии серьезно.

«Современная украинская армия значительно отличается от того, что Незалежная имела весной 2014 года. Худо-бедно, но Порошенко и его команда все же занимались военным строительством. К примеру, ВСУ оснащены великолепными современными средствами связи, наблюдения и прочее. В распоряжении командования «Операции объединенных сил» (ООС) есть достаточный для ведения боевых действий парк бронетехники, самоходной и буксируемой ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Войска получили относительно новые противотанковые средства. Силы, задействованные в донбасских событиях, отработали слаженность и взаимодействие не в условиях, приближенных к боевым, а именно на поле боя, под снарядами и пулями. Украинские артиллеристы хорошо умеют стрелять, и можно с высокой долей уверенности сказать, что они добились такого уровня выучки, когда каждый третий снаряд накрывает цель. Можно говорить о восстановлении парка боевых самолетов и вертолетов в украинских ВВС. Пилоты Незалежной имеют минимально достаточную летную практику и в общем готовы к ведению войны в воздухе. И наконец, Украина обладает достаточно мощными силами ПВО», – перечислил Стрелков.

«С украинцами воевать придется серьезно, это те же русские, они такие же злые и упорные в бою. И ошибаются те, кто думает, что в современных условиях ВСУ побегут после первых же выстрелов», – предостерегает он.

По мнению Стрелкова, возвращение Донбасса под контроль Киева грозит территориальными претензиями к самой России.

«Вслед за его передачей под власть Киева Западом и украинским руководством жестко будет поднят вопрос о передаче Крыма, а может быть, и не только», – считает экс-командир ополченцев.