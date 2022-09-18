Стрелков: ВСУ планируют прорыв к портам на Азовском море

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Новости Украины

Украинские войска будут пытаться прорваться к побережью Азовского моря – там, где разведка выявит недостаток резервов у России. Параллельно при этом ВСУ будут наносить отвлекающие удары на других направлениях.

Об этом на своем «Brighteon»-канале рассказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предполагаю, что противник планирует нанести серию ударов фактически на всех фронтах – от Харьковского до Херсонского. Где противник собирается нанести основной удар, естественно, не знаю, и не знают этого мои источники. Сосредоточения противника выявлены везде. Наиболее опасные имеются на двух соседних участках фронта: это район Гуляй Поля – Пологи (Запорожское направление). Это направление на Мелитополь – Бердянск. Второе – сопряженное с ним сосредоточение противника на Докучаевском направлении. Противник сосредотачивает достаточно крупные силы юго-западнее Донецка, нацеленные на Докучаевск, Еленовку, и при успехе развития наступления на Волноваху, и прорыв к Мариуполю», – сказал Стрелков.

Также он отметил вероятные вспомогательные удары, которые ВСУ нанесут на Харьковском и на Херсонском фронте.

«На Херсонском, скорее всего, будет нести демонстративный характер, как и в прошлый раз, а главные силы направят на район Берислава. Восточнее, между Херсоном и Запорожьем, где у него имеется оборудованный, укрепленный, достаточно большой плацдарм на реке Ингулец в районе Андреевки, Лозовой, Благодатовки и где он недавно потеснил наши войска, заняв райцентр Равнополье, еще ряд больших и малых населенных пунктов, где наши войска сбиты и не имеют постоянных позиций вдоль естественных природных преград, сплошная равнина», – сказал Стрелков.

Он подчеркнул, что украинское командование в курсе о наличии на херсонском рубеже у русских сил резервов для ликвидации показательной активности ВФУ, чего не скажешь о других участках.

«Противник проводил ограниченную атаку силами до танкового взвода и роты мотострелков (три танка, до десяти БМП) при поддержке соответствующих пехотных подразделений на населенный пункт Правдино. Опять же, полагаю, что все это – атаки демонстративного характера, нацеленные на то, чтобы сковать наши войска, привлечь внимание нашего командования именно к данному району как к наиболее опасному. Хотя подчеркиваю, силы ВСУ и там превосходят наши просто за счет большего количества пехоты, а также укомплектованных частей и соединений. В районе Херсона, уверен, что противник знает, у нас есть резервы, чего, может быть, не скажешь о других участках фронта», – отметил экс-министр обороны ДНР.