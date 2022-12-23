Стрелков заявил, что штурм Мариуполя был не нужен

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Российской армии не нужно было тратить ресурсы на освобождение Мариуполя, а следовало блокировать там гарнизон и заняться окружением основной группировки ВСУ на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стрелкова, следовало создать угрозу Днепропетровску, который для киевского режима важнее, чем Донецк и Луганск вместе взятые.

«Вместо того, чтобы охватывать донецкую группировку противника, после прорыва под Волновахой, после соединения наших войск, наступающих из Крыма, с войсками Донецкой и Луганской республики, наступающих из Донецка, когда у противника была огромная дыра именно на запорожском направлении, – вместо этого начали штурмовать Мариуполь и бросили туда все самые боеспособные части, где они все и сточились до нуля почти.

Вместо того, чтобы блокировать мариупольский гарнизон, как в свое время советские войска блокировали курляндскую группировку противника.., вместо этого все сосредоточилось на Мариуполе, а пустая совершенно, практически не закрытая… – туда никто не наступал. Там просто оставили какие-то части прикрытия, которые наблюдали и занимали свои позиции. То же самое, между прочим, было на криворожском направлении, на николаевском направлении. Поехали в разные стороны, вместо того, чтобы окружать противника, создавать кольцо окружения, поехали в разные стороны до самой «деэскалации», которая, на самом деле, на николаевском направлении была не нужна совсем.

Если под Киевом действительно сложилась крайне сложная обстановка для наших войск, но тоже не сказать, что совсем критическая, под Сумами и Черниговом – очень тяжелая была обстановка для наших войск, стараниями нашего Генерального штаба и командования, когда они фактически оказались отрезаны от тылов, полностью отрезаны. Поскольку тылы никто не прикрыл, и противник просто ножницами порезал наши коммуникации… То на николаевском, криворожском направлении, на запорожском направлении, там никакой «деэскалации» не нужно было.

Там действительно не хватало на ряде направлений горючего, остро, еще чего-то, но и противника фактически не было. И, вместо того, чтобы штурмовать Мариуполь, можно было зайти на коммуникации между Днепром и Донецком, и заставить противника просто бежать из-под Донецка, чтобы прикрыть Днепр.

Днепр для них намного важнее, чем три Донецка и четыре Луганска. Но, почему-то, этого сделано не было», – заявил Стрелков.