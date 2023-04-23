Стрелков жёстко выразился в адрес мужчин Запорожья и Херсонщины

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В Херсонской и Запорожской области РФ не было такой мобилизации, как на Донбассе, поскольку местное мужское население жалеют из-за того, что многих до того забрали в ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, Донбасс за минувший год принёс огромные жертвы. Там мобилизация была тотальной, в отличие от всех остальных регионов Российской Федерации. В отличие, подчёркиваю, от других «новых» регионов РФ, где вообще мобилизация не проводилась. Я имею в виду Запорожье и Херсон. Они у нас особенные, получается, им служить не надо. Они тяжко пострадали, отдав своих сыновей и братьев, и отцов в ВСУ, поэтому их мобилизовывать нельзя. Абсурдно? Но факт», – заявил Стрелков.