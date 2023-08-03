Стрелкова в Госдуме называют украинским агентом

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Арестованный недавно по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности Игорь Гиркин (Стрелков) является украинским агентом влияния.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Антонов такой Антонов» заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стрелков последние несколько лет работал на украинскую разведку и украинскую медийку. Он был любимым персонажем украинских СМИ. Они с удовольствием делали репосты и скрины с его сетей, в которых он рассказывал о “страшных неудачах россйской армии”, таким образом поднимая боевой дух украинского общества. После их поражений он, на самом деле, должен был быть на нуле. Но им каждый раз рассказывали, что Россия скоро проиграет, так что немножко осталось потерпеть. Он выступал морковкой, которая ведет осла и приносил им, таким образом, пользу», – сказал Матвейчев.

Кроме того, по словам депутата, Стрелков и другие ура-патриоты должны были создать условие для дестабилизации обстановки в России под патриотическими лозунгами. В этом были заинтересованы уже спецслужбы США.

«Можно государство перевернуть на левый бок, на правый. Если государство рухнуло, то неважно, кто делал этот Майдан или революцию: либералы, коммунисты, патриоты, националисты. Задача – это государство расшатать и обрушить под любыми лозунгами. Это американцы прекрасно понимают. Когда они в 2014 году поняли, что либералы из России выехали, санкции не сработали, голодных бунтов не будет, и ставить на коммунистов тоже бессмысленно, то у них остался последний и единственный шанс за счет ура-патриотов», – считает Матвейчев.

Он сослался на информацию от киевских журналистов, которым после начала СВО поступило указание повесить z-аватарки в своих соцсетях: и «теперь мы все недовольная русня».